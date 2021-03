Stephen Malkmus e l’omaggio i tedeschi CAN. Guarda il docu-live.

Stephen Malkmus - conosciuto soprattutto come ex front man dei Pavement – nel lontano 2012, supportato dalla band di Colonia Von Spar, realizzò un omaggio ai Can. Dal vivo eseguì, presso il Week End Fest, l’intero album Ege Bamyasi della seminale band kraut rock tedesca. Un vero è proprio tributo alla band e per il terzo album della loro discografia pubblicato nel 1972.

Nel 2013, per celebrarne il 40° anniversario di quell’album, le label Domino Records e Matador Records pubblicarono un vinile in edizione limitata di 3500 copie, venduto esclusivamente durante un Record Store Day, mentre oggi è disponibile anche in rete su tutte le piattaforme streaming. Di seguito potete vedere anche un breve documentario sul concerto, con la partecipazione del batterista dei Can Jaki Liebezeit.

