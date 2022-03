The Piaggio Soul Combination and Lakeetra Knowles – Soultimate (Area Pirata)

Se amate il soul che si miscela con il funk che vira verso la disco o verso il r’n’b, questo è il disco che fa al caso vostro. “Soultimate” è il terzo lavoro di The Piaggio Soul Combination and Lakeetra Knowles, gruppo pisano capitanato da Marco Piaggesi, attorno al quale si è creato un gruppo internazionale con provenienze da Caraibi, Europa, Usa e che hanno alle spalle background musicali variegati: Soul, Northern, Latin Jazz.

Il combo è formato da dieci elementi e da due anni si è unita al gruppo Lakeetra Knowles, cantante afroamericana proveniente dall’Arkansas. In 40 minuti sono contenuti quattordici brani dai sapori più vari, dalla rumba cubana, con tanto di chitarra alla Santana di “There Is A Blind Man”, al northensoul di “Scooter Runnin’”, passando per il funky-soul di “Dome Slow”. Insomma con questo disco non ci si annoia e soprattutto è impossibile resistere e non ballare!!!

autore: Vittorio Lannutti