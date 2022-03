Mavis Staples e Levon Helm insieme in un disco per Anti- Records. Ascolta.

Anti- Records annuncia l’uscita di ‘Carry Me Home’, il nuovo album che vede Mavis Staples and Levon Helm insieme. Registrato a Woodstock (NY) negli studi di Levon Helm durante l’estate del 2011, l’album vede due delle voci più rappresentative del secolo scorso riunite nell’amore e nella gioia, ripercorrere le loro radici comuni celebrare l’intramontabile forza della fede e della musica.

Ascolta e guarda la loro versione di “You Got to Move” con immagini di Mavis e Helm che provano insieme.

Nessuno dei due poteva sapere che sarebbe stata la loro ultima performance insieme – la raccolta mostra una delle ultime registrazioni di Helm prima della sua morte – e riascoltandoli ora, una decina di anni dopo, brani quali “This May Be The Last Time” e “Farther Along” assumono un nuovo melanconico significato. Il risultato è un album che allo stesso tempo è una capsula del tempo e un memoriale, un delizioso raduno e un affettuoso saluto, un concerto irripetibile e un’amicizia conservata per secoli.

Carry Me Home tracklist:

1. This Is My Country

2. Trouble In My Mind

3. Farther Along

4. Hand Writing On The Wall

5. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

6. Move Along Train

7. This May Be The Last Time

8. When I Go Away

9. Wide River To Cross

10. You Got To Move

11. You Got To Serve Somebody

12. The Weight

