Sufjan Stevens, album pianistico per una colonna sonora teatrale.

Sufjan Stevens pubblicherà ‘Reflections’ il 19 Maggio per Asthmatic Kitty. L’album composto da Sufjan e registrato con i pianisti Timo Andres e Conor Hanick è la colonna sonora dell’omonimo spettacolo realizzato dal regista e coreografo teatrale Justin Peck.

Di seguito potete ascoltare il primo estratto ‘Ekstasis’, un movimento vivace e percussivo che mette in mostra gli intelligenti ritmi incrociati, il contrappunto e i centri tonali in movimento che incarnano il lavoro di composizione di ‘Reflections’ che uscirà su cd e vinile e come da tradizione della musica classica la partitura sarà disponibile su spartiti editi da G. Schirmer Inc./Wise Music Classical.

Guarda la performance in studio di ‘Ekstasis’ dei pianisti Timo Andres e Conor Hanick.

Questa è la seconda pubblicazione di Sufjan Stevens per pianoforte, dopo ‘The Decalogue’ del 2019, la prima scritta per due pianoforti. “Anche se non ho mai preso lezioni – racconta l’autore - il pianoforte è stato il mio primo vero amore. Averne due a disposizione per una mia composizione è stata un’opportunità entusiasmante.”



Pianista e compositore autodidatta, Sufjan Stevens ha iniziato da giovanissimo l’oboe, poi entrando nell’orchestra della scuola e poi appassionandosi alla musica classica e al pop contemporaneamente. Sufjan ricorda di avere sempre improvvisato al pianoforte, elaborando musica che aveva sentito di sfuggita: brani di Chopin, Rachmaninov e Bach. “Ho imparato a orecchio, in modo molto rudimentale, ispirato da una vasta gamma di musica. Gran parte del lavoro che compongo è anacronistico in quanto non segue una genealogia estetica. Il tutto è una cornucopia di stili”. Questo è il caso di ‘Reflections’, dove gli ascoltatori possono percepire accenni di Debussy, Stravinsky, Philip Glass e Bruce Hornsby.

