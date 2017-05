Sembra ieri, invece era il 23 ottobre 2015 quando Morgan Geist, performer newyorkese noto per la militanza nei Metro Area insieme a Darshan Jesrani, aveva pubblicato l’EP “Megaprojects One”.

A distanza di poco meno di due anni, il produttore ha annunciato il seguito di quel lavoro che sarà intitolato chiaramente “Megaprojects Two”, anche in questo caso formato di quattro tracce e naturalmente sempre per la label di appartenenza del DJ statunitense, la Environ Records, fondata nel 1995 e con catalogo ricco dei lavori solisti di Geist, nonché dei Metro Area e Storm Queen che Morgan condivide con il cantante Damon C. Scott.

Anche nel caso di questo nuovo EP – contrariamente all’accezione dell’intestazione – parliamo di una raccolta di low-tech tracks composte utilizzando dei vecchi sintetizzatori, drum machine e apparecchiature a basso costo.

“Megaprojects Two” sarà pubblicato il prossimo 16 giugno. E’ possibile ascoltare alcuni snippets del nuovo EP cliccando – QUI

www.environrecords.com

www.facebook.com/environrecords

www.facebook.com/morgangeist1

Autore: Luigi Ferrara

Morgan Geist – “Megaprojects Two” – Tracklist

Manic Cinq Fuzzy Detail Buy Freedom OCGC