Nuovo album per Ellen Allien a giugno su Bpitch Control.

Nuovo album in via di lancio per la celebre compositrice techno/electro Ellen Fraatz, nota ai più come Ellen Allien.

Il disco in oggetto segue a circa un anno di distanza il precedente “Alientronic” – rilasciato difatti nel maggio del 2019 – e sarà intitolato “Auraa” con pubblicazione, come di consueto, attraverso la label madre della produttrice, la Bpitch Control, fondata poco più di venti anni fa, per spingere le opere dell’autrice berlinese che frattanto ha comunicato che la release date è stabilita per il prossimo 12 giugno.

I due nuovi singoli diffusi in rete – ‘True Romantics’ e la b-side ‘Hello’ – lasciano scorgere un ritorno a sonorità più acide e grezze rispetto ai precedenti lavori più minimal-oriented.

www.ellenallien.de

Autore: Luigi Ferrara

Ellen Allien – “Auraa” – Tracklist

01. Hello Planet Earth Breath Mix

02. In Music I Trust

03. Walking In The Dark

04. Confusion

05. Human

06. True Romantics

07. Traum