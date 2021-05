Laura Marling e Mike Lindsay dei Tunng pubblicano un nuovo album.

Verrà pubblicato dalla Partisan records/Chrysalis Animal il nuovo album di Laura Marling. La folk singer britannica torna a pubblicare un nuovo lavoro con il moniker LUMP progetto che la vede al fianco di Mike Lindsay dei Tunng. Il duo nel 2018 avevano pubblicato un debut dal titolo omonimo.

La Marling ha lavorato all’album durante la realizzazione di Song for Our Daughter dello scorso anno e dichiara: “LUMP è l’archivio di tante cose che avevo in mente ma semplicemente non si adattavano alle cose che stavo facendo. Le tracce non hanno un senso narrativo anche se poi stranamente finiscono per averlo.”

Di seguito potete vedere ed ascoltare il video singolo di Animal.

https://www.lauramarling.com/

https://www.facebook.com/lauramarling