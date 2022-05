Ezra Furman, nuovo album su Anti- records. Ascolta il singolo.

Il cantante e musicista di Chicago Ezra Furman ha annunciato il suo nuovo album All of Us Flames con un video diretto da Noel Paul per la sua nuova canzone “Forever in Sunset“. L’LP uscirà il 26 agosto tramite Anti–.

“Forever in Sunset” segue i precedenti singoli “Book of Our Names” e “Point Me Toward the Real”. All of Us Flames è stato prodotto da John Congleton.

https://www.ezrafurman.com/

https://www.facebook.com/ezrafurmanmusic

All of Us Flames tracklist:

01 Train Comes Through

02 Throne

03 Dressed in Black

04 Forever in Sunset

05 Book Of Our Names

06 Point Me Toward the Real

07 Lilac and Black

08 Ally Sheedy in The Breakfast Club

09 Poor Girl A Long Way From Heaven

10 Temple Of Broken Dreams

11 I Saw the Truth Undressing

12 Come Close