Diciamoci la verità, in Italia l’idea di organizzare grandi festival sul modello europeo è quasi sempre fallita miseramente. Al contempo, però, sono spuntate tante rassegne all’aperto di media-piccola grandezza, sparse in giro per lo stivale, che sono il vero motore dell’attività concertistica all’aperto.

Una di esse è il Lars Rock Fest che anche quest’anno sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà dal 7 al 9 Luglio presso i giardini pubblici di Chiusi (SI).

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, vedrà come headliner Gang Of Four, Public Service Broadcasting e gli Austra. Nutrita anche la partecipazione di artisti nostrani, quali In Zaire, Wrongonyou, His Clancyness, Warias , M!R!M, Havah, Girless, Blanket Fort e Jm.

Non mancheranno, inoltre, un vasto mercato del vinile, mostre dedicate al fumetto ed all’illustrazione, oltre ad una ricca offerta enogastronomica.

Di seguito il programma completo:

Venerdi’ 7 Luglio

GANG OF FOUR (data unica italiana)

+ M!R!M | Havah

Campfire Stage aftershow

Girless

Sabato 8 Luglio

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

+ In Zaire | Warias

Campfire Stage aftershow

Blanket Fort

Domenica 9 Luglio

AUSTRA

+ Wrongonyou | His Clancyness

Campfire Stage aftershow

Jm

http://larsrockfest.blogspot.it/

http://www.facebook.com/LarsRockFest