A circa due anni di distanza dall’opera prima My Love Is Cool, l’indie band inglese ha comunicato la data di uscita del proprio secondo lavoro sulla lunga distanza.

Trattasi di Visions Of A Life, album che i Wolf Alice pubblicheranno, via Dirty Hit, il prossimo 29 Settembre. Dopo l’anteprima su BBC Radio1, è ora in circolazione il lyric video dell’estratto Yuk Foo che trovate più in basso.

Il gruppo, oltretutto, ha reso noto le tappe della tournèe mondiale che intraprenderà a breve ma, al momento, non sono in programma apparizioni nel nostro paese.

La tracklist:

1. Heavenward

2. Yuk Foo

3. Beautifully Unconventional

4. Don’t Delete The Kisses

5. Planet Hunter

6. Sky Musings

7. Formidable Cool

8. Space & Time

9. Sadboy

10. St. Purple & Green

11. After The Zero Hour

12. Visions Of A Life

http://www.wolfalice.co.uk/

https://www.facebook.com/wolfalicemusic/