Metronomy, guarda i due videoclip che anticipano ‘Metronomy Forever’.

La electronic music band inglese Metronomy pubblicherà il suo sesto album il 13 settembre. ‘Metronomy Forever’ uscirà per la label Because Music ed è un ritorno discografico – per Joseph Mount & co. – dopo tre anni dell’ultimo Summer 08.

Di seguito potete ascoltare i primi due singoli estratti. Il primo – Lately - pubblicato due settimane fa e il secondo Salted Caramel Ice Cream pubblicato una settimana fa.

