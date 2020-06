Depeche Mode, questa sera in live streaming e domani il doppio CD/DVD

Dopo le sessions live dei Radiohead arriva quella dei Depeche Mode. Stasera alle ore 21 Dave Gahan e soci proporranno, come annunciato via Twitter, un intero live d’archivio in esclusiva sui loro canali ufficiali.

In streaming andrà il meglio dei live che la band ha tenuto durante gli ultimi concerti realizzati in quel di Berlino nel 2018 e registrati durante il Global Spirit Tour. L’operazione si completerà il giorno seguente perchè usciranno il doppio CD “LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK” e il cofanetto con DVD & BLU-RAY di “SPiRiTS IN THE FOREST”, il rivoluzionario film-concerto con la regia di Anton Corbijn che ha reinventato il concetto di documentario musicale spostando il focus sulle esperienze di 6 super fan.

https://www.spiritsintheforest.com/