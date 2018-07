La coppia di artisti americani, tra alti e bassi, sin dal 2012 aveva iniziato a collaborare, dando vita ad una serie di concerti in combutta.

Pure nel 2018 i nostri ci hanno riprovato, tanto è vero che in questi giorni sono in giro negli USA col loro Twins of Evil: The Second Coming Tour.

Ci hanno preso così gusto Marilyn Manson e Rob Zombie che hanno unito pure le forze in studio di registrazione, dove si sono messi alla prova, rileggendo il brano Helter Skelter dei Beatles. L’audio della cover del duo lo trovate più in basso. Buon ascolto.

