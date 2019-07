In autunno il nuovo lavoro di Alessandro Cortini su Mute Records.

Il compositore bolognese Alessandro Cortini ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album a poco meno di due anni di distanza dal precedente “Avanti”, lavoro molto introspettivo ottenuto grazie all’utilizzo di un EMS Synthi AKS e registrato in presa diretta senza nessun overdubbing o particolare editing.

Il disco in via di lancio sarà intitolato “Volume Massimo“, conterrà otto tracce e segna il debutto dell’autore per la prestigiosa Mute Records di Daniel Miller. La label inglese ha stabilito la release date di “Volume Massimo” per l’inizio dell’autunno, precisamente il 26 settembre.

Infine il musicista ha annunciato altresì una serie di date per promuovere il full-lenght in uscita: si parte il 28 agosto con la presenza al Berlin Atonal, al momento si ha notizia di due date nello Stivale a dicembre: il 6 al Monk di Roma e il 7 all’Argo16 di Marghera (VE); da segnalare inoltre l’appuntamento del 19 ottobre al Barbican di Londra insieme alla Diva of the Diode Suzanne Ciani.

In rete è stata diffusa la opening track ‘Amore Amaro’.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Alessandro Cortini – “Volume Massimo” – Tracklist

01. Amore Amaro

02. Let Go

03. Amaro Amore

04. Batticuore

05. Momenti

06. La Storia

07. Sabbia

08. Dormi