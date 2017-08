Van Morrison, una delle leggende della musica inglese, pubblica il suo nuovo album di 15 tracce il 22 settembre 2017.

In Roll With The Punches, il 37esimo disco della carriera dell’artista, Van Morrison ha selezionato alcuni classici del rhythm and blues (Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharope e Lightin’ Hopkins tra gli altri) e contemporaneamente ha registrato un set di canzoni scritte da lui. Si tratta di un album che propone un’intima interpretazione di alcune delle pietre miliari del rock’n’roll, insieme a cinque nuove tracce composte brillantemente da Van Morrison.

Roll With The Punches è stato prodotto dallo stesso Van Morrison e registrato con un incredibile team di collaboratori, tra cui Chris Farlowe, Georgie Fame, Jeff Beck, Paul Jones e Jason Rebello.

“Sono entrato in contatto con il blues quando ero molto piccolo. La cosa che amo di questo genere è che non devi esaminarlo, solo suonarlo. Non ho mai analizzato troppo la mia musica, la compongo e basta. La musica deve essere solamente suonata ed è questo il modo in cui funziona il blues, è un’attitudine. Sono stato fortunato ad incontrare i più grandi: John Lee Hooker, Jimmy Witherspoon, Bo Diddley, Little Walter e Mose Allison. Li ho frequentati e ho assorbito ciò che facevano. Erano persone senza un grosso ego e mi hanno insegnato moltissimo”. Ha commentato Van Morrison

“Le canzoni di Roll With The Punches, che siano scritte da me o no, sono orientate alla performance. Ogni canzone è una storia e io eseguo quella storia. È un concetto dimenticato perché le persone hanno la tenza ad analizzare troppo le cose. Ancor prima di iniziare a scrivere canzoni sono stato un performer. Questo è quello che faccio.”

Tracklist:

Roll With the Punches (Van Morrison & Don Black)

Transformation (Van Morrison)

I Can Tell (Bo Diddley & Samuel Bernard Smith)

Stormy Monday / Lonely Avenue (Stormy Monday – T-Bone Walker/Lonely Avenue – Doc Pomus)

Goin’ To Chicago (Count Basie & Jimmy Rushing)

Fame (Van Morrison)

Too Much Trouble (Van Morrison)

Bring It On Home To Me (Sam Cooke)

Ordinary People (Van Morrison)

How Far From God (Sister Rosetta Tharpe)

Teardrops From My Eyes (Rudy Toombs)

Automobile Blues (Lightnin’ Hopkins)

Benediction (Mose Allison)

Mean Old World (Little Walter)

Ride On Josephine (Bo Diddley)

