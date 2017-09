St. Vincent ha annunciato l’uscita di un nuovo album in studio. Si tratta del quinto per l’acclamata cantante statunitense, a soli tre anni dall’ultimo lavoro intitolato semplicemente “St. Vincent” e pubblicato per l’appunto nel 2014.

La produzione in oggetto porta il titolo “MASSEDUCTION“, da non confondere con ‘Mass Education’ bensì come ‘Mass Seduction’!

Questo nuovo LP vedrà la luce il prossimo 13 ottobre, a pochi giorni di distanza dal “Fear the Future Tour,” che partirà il 17 ottobre da Londra e continuerà almeno fino al 2 dicembre con la chiusura al Kings Theatre di Brooklyn, purtroppo non sono previste date in Italia (leggi l’articolo – QUI)

Nella nuova release appaiono come features Kamasi Washington, Jenny Lewis, Doveman; già pubblicato nella scorsa estate il primo singolo ‘New York’ come anteprima, viene adesso diffuso in rete il quinto brano della tracklist, intitolato ‘Los Ageless’.

www.ilovestvincent.com

Autore: Luigi Ferrara

St. Vincent – “MASSEDUCTION” – Tracklist

01 Hang on Me

02 Pills

03 Masseduction

04 Sugarboy

05 Los Ageless

06 Happy Birthday, Johnny

07 Savior

08 New York

09 Fear the Future

10 Young Lover

11 Dancing With a Ghost

12 Slow Disco

13 Smoking Section