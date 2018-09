Napoli sogna. Scopri il programma completo della XX edizione del Napoli Film Festival

La ventesima edizione del Napoli Film Festival, in programma fino al primo ottobre, propone un calendario ricco di prime visioni, rassegne e incontri. Novità: le Videoclip Session curate da Freak Out Magazine, il Cinetour condotto da Campania Movietour e il contest #napolifilmfestival di Michela Aprea

Un programma ricco è quello offerto al pubblico del Napoli Film Festival, la kermesse diretta da Mario Violini, giunta quest’anno alla ventesima edizione.

I LUOGHI DEL FESTIVAL Cinque i luoghi del festival, per un “mare” di proiezioni ed eventi. Sarà necessario munirsi del biglietto d’ingresso (Posto unico intero 5 euro, ridotto 4 euro per entrambe le sale) per accedere agli eventi proposti dai cinema Hart (in via Francesco Crispi, 33) e Delle Palme (in via Vetriera a Chiaia, 12); libere le visioni e le iniziative proposte dall’Institut français Napoli di via Francesco Crispi (necessario un documento di riconoscimento valido), l’Instituto Cervantes Napoli di via Nazario Sauro e il cinema Vittoria di via M. Piscicelli. Free entry anche per le Videoclip Session curate dal direttore di Freak Out Magazine Giulio Di Donna. L’appuntamento è dalle ore 21, presso il cinema Delle Palme.

IL PROGRAMMA La proiezione del capolavoro Scene da un matrimonio in versione originale, ospitata negli spazi del cinema Hart, e gli Incontri Ravvicinati con il regista Sandro Dionisio, le attrici Cristina Donadio, Rosaria De Cicco e l’attore Agostino Chiummariello, in sala con il film Voce ‘e Sirena: sono alcuni degli eventi che hanno aperto, lunedì 24 settembre, la XX edizione del NNF.

Al cinema Delle Palme, invece, si sono alternate le prime opere in concorso per le sezioni SchermoNapoli Doc e SchermoNapoli Corti. Sono stati proiettati: Lazzari felici, storie di posteggia di Lorenzo Fodarella e Essere Gigione – L’incredibile storia di Luigi Ciaravola di Valerio Vestoso, per la sezione Schermo Napoli Doc; Manicure di Francesco Natale; Così in terra di Pier Lorenzo Pisano; Una semplice verità di Cinzia Mirabella; Corduroy di Francesco Mucci; Fino alla fine di Giovanni Dota per SchermoNapoli Corti.

SCHERMO NAPOLI DOC Il concorso prosegue oggi, a partire dalle ore 19, con ‘O P’nneon di Mauro Di Rosa e Je so’ pazzo di Andrea Canova. Mercoledì 26 settembre saranno presentati URBAN GLITCH – Alterazioni del Patrimonio Storico Napoletano di Davide Tartaglia e Hanaa di Giuseppe Carrieri. Giovedì 26 la contesa sarà tra Sarimihetsika di Enrico Iannaccone e Aperti al pubblico di Silvia Bellotti. Chiuderà il ciclo dei documentari in concorso, Il toro del Pallonetto di Luigi Barletta e Appunti sulla mia famiglia di Caterina Biasiucci.

Per il concorso SCHERMO NAPOLI CORTI a partire dalle ore 17, saranno proiettate: Schermi di Rossella Scialla; Denise di Rossella Inglese; Il nostro limite di Adriano Morelli; Ragù Noir di Alfredo Mazzara; Sensazioni d’amore di Adriano Pantaleo. Mercoledì 26 sempre dalle 17 saranno proposti Camaleonti sociali di Orsola Sorrentino; La gatta mammona di Paolo Cipolletta; N di Iacopo Di Girolamo; Senza corpo di Stefano Cioffi; Nostos di Gaetano Ippolito. Giovedì 27 saranno sullo schermo le opere: Truth di Renato Giugliano; Quando i pesci cantavano di Giuseppe Schifani; Due Volte di Domenico Onorato; Il Signor Acciaio di Federico Cappabianca. Venerdì saranno, invece, in concorso: L’aria rossa di Andrea Bonelli; Uccia di Elena Starace e Marco Renda; In quel preciso istante di Sara Sole Notarbartolo; L’avenir di Luigi Pane e Bellafronte di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo.

Le sezioni SCHERMO NAPOLI DOC e SCHERMO NAPOLI CORTI si terranno rigorosamente al Cinema Delle Palme.

I PERCORSI D’AUTORE Bruno Dumont, Ingmar Bergman e Andrzej Wajda sono i grandi cineasti a cui saranno consacrati i Percorsi d’autore. La sessione dedicata al regista francese Bruno Dumont avrà sede presso il cinema Hart e, ça va sans dire, l’Instit Français di Napoli che renderà omaggio anche al grande regista polacco Andrzej Wajda, mentre la sala di via Crispi sarà dedicata al grande autore svedese Bergman. Tantissime le anteprime in programma.

Qui tutti i dettagli:

Percorsi d’Autore – Bruno Dumont Institut français Napoli – Hart

Lunedì 24 h 21:00 IFN Flandres [Id.] (Fra, 2006, 91’) v.o. sott.ita Anteprima

Mercoledì 26 h 21:00 Hart Camille Claudel 1915 [Id.] (Fra, 2013, 95’) v.o. sott.ita Anteprima

Giovedì 27 h 19:00 Hart Ma Loute [Id.] (Fra/Deu, 2016, 122’) v.ita.

Venerdì 28 h 21:00 Hart Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc [Id.] (Fra 2017, 105’) v.o. sott.ita Anteprima

Percorsi d’Autore – Ingmar Bergman Hart

Lunedì 24 h 17:00 Scene da un matrimonio [Scener ur ett äktenskap] (Sve, 1973, 167’) v.o. sott.ita

Martedì 25 h 17:00 Sorrisi di una notte d’estate [Sommarnattens leende] (Sve, 1955, 108’) v.o. sott.ita

Mercoledì 26 h 17:00 Il settimo sigillo [Det sjunde inseglet] (Sve, 1957, 96’) v.o. sott.ita

Giovedì 27 h 17:00 Il posto delle fragole [Smultronstället] (Sve, 1957, 91’) v.o. sott.ita

Venerdì 28 h 17:00 Persona [Id.] (Sve, 1966, 85’) v.o. sott.ita

Sabato 29 h 17:00 Fanny e Alexander [Fanny och Alexander] (Sve, 1982, 188’)v.o. sott.ita

Percorsi d’Autore – Andrzej Wajda Institut français Napoli

Martedì 25 h 21:00 Katyn [Id.] (Pol, 2007, 118’) v.o. sott.ita

Mercoledì 26 h 21:00 Sweet Rush [Tatarak] (Pol, 2008, 85’) v.o. sott.ita Anteprima

Giovedì 27 h 21:00 Walesa- L’uomo della speranza [Wałęsa. Człowiek z nadziei] (Pol, 2013, 127’) v.ita

GLI OSPITI L’attore Marco Giallini e i registi Bruno Dumont e Paolo Genovese saranno tra le guest star del festival. Ricchissimo il programma degli incontri con produttori, attori e autori che animerà le rassegne ad essi dedicati, in programma presso i cinema Hart e Delle Palme. La storica sala di via Vetriera a Chiaia farà da teatro al confronto tra il pubblico e i registi delle opere in concorso nelle sezioni SchermoNapoli Doc-Corti-Scuola.

La sala di via Crispi, dopo la presentazione di Voce ‘e Sirena (Ita, 2017, 60’) che ha visto insieme al giornalista Francesco Bellofatto, il regista Sandro Dionisio e le attrici Cristina Donadio, Rosaria De Cicco e l’attore Agostino Chiummariello incontrare il pubblico del NFF e presentare il film tutto napoletano, girato a Città della Scienza e presentato in anteprima a Parigi al 22° Festival “Regards Sur Le Cinema Du Monde”; martedì alle ore 20.30, aprirà le sale all’anteprima di Mediterranean Diet Example to the World di Francesco Gagliardi che sarà nuovamente sul palco del cinema di via Crispi con Mò Vi Mento – Lira di Achille (Ita, 2018, 141’), insieme alla regista Stefania Capobianco, il produttore Giuseppe Picone e agli attori Barbara Bacci, Rocco Ciarmoli, Enrica Guidi, Adolfo Margiotta, Daniele Monterosi, Andrea Roncato, Tony Sperandeo, Stefano Tricarico, Antonella Stefanucci, Benedetta Valanzano, Alvaro Vitali.

Giovedì 27 alle ore 21:00, il giornalista Marco Lombardi accompagnerà sul palco il regista Paolo Genovese, a Napoli con Una famiglia perfetta (Ita, 2012, 120’)

Venerdì 28, alle ore 19:00, la produttrice Tami Ahronovitch, il regista Nevio Casadio e il direttore artistico del Teatro di San Carlo Paolo Pinamonti, presenteranno l’opera Yuri. Sulle orme di Yuri Ahronovitch di Nevio Casadio (Isr/Ita, 2017, 126’) mentre venerdì 28, alle ore 21:00, sarà la volta di Bruno Dumont che presenterà in anteprima, insieme a Marco Lombardi, Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Fra, 2017, 105’) in versione originale.

Sabato 29 alle ore 21, la proiezione del film Io sono tempesta di Daniele Luchetti (Ita, 2018, 97’) per un CineCocktail imperdibile con l’attore Marco Giallini e Claudia Catalli.

Chiude il ciclo degli Incontri ravvicinati, domenica 30 settembre, alle ore 21, l’omaggio a Tina Pica in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, Seguirà la proiezione del documentario Tina Pica di Daniele Ceccarini (Ita, 2018, 46’).

GLI INCONTRI TEMATICI Al cinema Hart insieme all’IFN (Institut Francais Napoli) saranno previsti anche focus tematici, intorno al cinema come arte e come produzione industriale. Giovedì 27, alle ore 10, presso l’Hart si terrà l’incontro Exploring the Crossroads Between Technology and Art – Friendship or Collision? a cura di Angelo d’Alessio con la partecipazione di Luigi Cuciniello, Guido Pappadà, Mario Amura e Davide Mastropaolo. Nella stessa sede, venerdì 28, sempre alle ore 10 Claudio Storani della Rete degli Spettatori in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Napoli, proporrà il focus Quale spettatore per il cinema italiano di qualità. Partecipano: Marcella Cerciello, Domenico Dinoia, Luigi Grispello, Ottavio Lucarelli e Simone Moraldi. Stessa location per il dibattito Audio Visual Media Accessibility a cura di Angelo d’Alessio, con Elena di Giovanni, Carla Lugli e Marco Stefani in programma sabato 29 settembre alle ore 10. L’IFN presenterà, venerdì 28 settembre alle 17, un dibattito a cura di Massimo Doriani, in collaborazione con l’Accademia Imago, sulla forza terapeutica della settima arte dal titolo Il videodramma: uno strumento psicologico per valorizzare ed utilizzare le potenzialità terapeutiche del cinema. I relatori saranno Massimo Doriani, Giuseppe Mastrocinque e Caterina Ventura

LE PAROLE DI CINEMA Ancora dibattiti e curiosità sono quelli proposti dal ciclo Parole di Cinema, presso il Cinema Vittoria. Si confronteranno con le studentesse e gli studenti campani registi e protagonisti della settimana arte ma non solo:

Lunedì 24 settembre, la giornalista Stella Cervasio, Garante per la tutela degli animali per il Comune di Napoli ha incontrato i ragazzi a seguito della proiezione di Kedi – La città dei gatti di Ceyda Torun (Tur/USA, 2016, 79’). Martedì 25, alle ore 10, è toccato al regista Francesco Falaschi confrontarsi con gli studenti, a seguito del suo Quanto basta (Ita, 2018, 92’). Mercoledì 26, le scolaresche incontreranno Amedeo Letizia e lo sceneggiatore Massimiliano Virgilio. Sarà proiettato Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero (Ita/Esp, 2017, 96’).

Giovedì 27, sarà Andrea Magnani a confrontarsi con le Parole di Cinema. Sullo schermo, Easy – Un viaggio facile facile (Ita/Ukr, 2017, 91’). Chiuderà la rassegna, venerdì 28 settembre, alle ore 10, il film Tito e gli alieni (Ita, 2017, 92’) e l’incontro con la produttrice Maddalena Barbagallo e i protagonisti Luca Esposito e Chiara Stella Riccio.

LE VIDEOCLIP SESSION Sono ottantaquattro le opere musicali selezionate da Freak Out Magazine e sottoposte al vaglio dei giurati Francesco Raiola, Nicola Iupparello e Alfredo Capuano. Ventisei le nazioni in gara. Si sono alternati, nella serata di ieri, i partenopei Drakmah con 26 di Duilio Meucci (Ita, 2018, 5′), Nena & Dave Stewart degli Eurythmics, in concorso con Be my Rebel di Virgil Widrich, gli Anna Belle con Anna Belle di Stephanie McQuade (Usa, 2018, 4′), presentato anche al Militello Independent Film Fest 2018; i molisani Lapingra con Devo dirty di Luca di Alberto Viavattene (Ita, 2018, 3′), gli Snow In Damascus con Falling Upwards di Giacomo Della Rocca (Ita, 2018, 5′), Nino Bruno e le 8 Tracce con Flow my Tears di Elena de Candia (Ita, 2018, 4′). Dalla Polonia, Lekko dei Novità per la regia di Martin Rath (Pol, 2017, 3′); gli Isolati Fenomeni hanno proposto Maladie di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis (Ita, 2017, 4′); mentre la band La Maschera il videoclip Palomma ‘e mare di Tato Strino e Yulan Morra (Ita, 2017, 4′). In gara anche Jovine con Puortame cu Te di Luca Delgado (Ita, 2018, 4′), gli svedesi Jenny Wilson con Rapin* di Gustaf Holtenäs (Swe, 2017, 4′); i Fabrica con Sayonara di Giulio Caputo (Ita, 2018, 4′); i cileni Colayuta con Silver or Lead di Ignacio Román (Chl, 2018, 5′); Alberto Styloo, con il videoclip Skin di Luigi Marmo (Ita, 2018, 4′). Dalla Polonia i Drekoty hanno proposto Solicitous per la regia di Zuzanna Plisz (Pol, 2017, 5′); i brasiliani Wi Fi Kills,la clip Time Compression di Luciano Popadiuk e Klaus Koti (Bra, 2018, 4′), i messicani Soy Emilia il video Until The Sun Rises di Fernando Guisa (Mex, 2018, 4′).

Gli altri videoclip in gara:

Martedì 25 settembre h 21:00 Sezione 2 (In ordine di proiezione)

A’ Livella [Id.] di Giuanluigi Sorrentino (Ita, 2017, 4′) – Musica O Zulù

A quarant’anni [Id.] di Giovanni D’Errico (Ita, 2018, 3′) – Musica Lello Tramma

Annaffio le mie piante [Id.] di fabrizio acampora (Ita, 2018, 4′) – Musica Simone Spirito

Apolcalypse Queen [Id.] di Roberto Amato (Ita, 2017, 5′) – Musica Geometric Vision

Back To Nature [Id.] di João Pombeiro (Prt, 2017, 8′) – Musica Nightmares On Wax

Flow [Fluxua] di Oier Arregi (Esp, 2018, 4′) – Musica Rodeo

Flush it out [Id.] di Marián Vredík e Jana Hirnerová (Svk, 2018, 4′) – Musica Likvid & Dan Riley

Hate? [Id.] di Adam Porębowicz (Pol, 2017, 5′) – Musica Koios

John Dillinger [Id.] di Giuseppe Iacono (Ita, 2018, 6′) – Musica Blue Stuff

MAD THING [Id.] di Ryutin Nikita (Rus, 2018, 3′)

Noi non siamo [Id.] di Silvano Richini (Ita, 2017, 3′) – Musica Dunk

Odio l’estate [Id.] di Gennaro Silvati (Ita, 2018, 3′) – Musica Lello Tramma

One World [Id.] di Indigenous Robot (Usa, 2017, 5′) – Musica Indigenous Robot

Per sempre e ancora [Id.] di Tato Strino (Ita, 2018, 4′) – Musica Mujeres Creando

Tears of fire [Id.] di Filippo Morini (Ita, 2017, 3′) – Musica Family Business

Venezuela [Id.] di Gianluigi sorrentino (Ita, 2017, 3′) – Musica Moderup

What Man Creates [Id.] di Kamil Wójcik (Pol, 2018, 3′) – Musica Iperyt



Mercoledì 26 settembre h 21:00 Sezione 3 (In ordine di proiezione)

Bobo [Id.] di Pacco Ortiz Casillas (Mex, 2018, 3′) – Musica Izzy True

Clara Imposible [Id.] di Pablo Romero de Armas (Esp, 2018, 4′) – Musica Bluestain

Fluoxetine [Id.] di Paweł Czarnecki (Pol, 2017, 4′) – Musica Fluoksetyna

Higher [Id.] di Peter Timofeyev (Rus, 2018, 5′) – Musica Antoha MC

Like People [Id.] di Guss Mallmann (Aus, 2018, 4′) – Musica DZ Deathrays

My Darlin’ [Id.] di Edy Szewy (Gbr, 2018, 4′) – Musica Ysness

Nem só das cinzas se renasce [Id.] di Pedro Caldeira e Paulo Graça (Prt, 2018, 4′) – M. Indignu

Panic! [Id.] di kris verdonck (Bel, 2018, 7′) – Musica Diane Grace

Plastic Hands [Id.] di CJ Baker (Usa, 2018, 4′) – Musica LAE

Prisioneiro do Futuro [Encruzilhada] di Iuri Nogueira (Bra, 2017 6′) – Musica Vivendo do Ócio

Tama [Id.] di kamil wójcik (Pol, 2018, 2′) – Musica Sobotni Rosół

The Arrow of Our Youth [Id.] di Eric Boadella (Usa, 2018, 4′) – Musica The Zephyr Bones

The Dancer [Id.] di Anaïs Desmond (Fra, 2018, 3′) – Musica Ut Barley Sugar

The Quiet Island [Id.] di Basile Vuillemin (Che, 2018, 4′) – Musica Drunk

Turn Around [Id.] di Aramayis Hayrapetyan (Arm, 2018, 3′) – Musica Lucy

Wild [Id.] di Filip Zaluska (Fra, 2018, 4′) – Musica Tiwayo

Yadesh Bekheir [Id.] di Pouria Heidary Oureh (Deu, 2018, 5′) – Musica Sogand

Giovedì 27 settembre h 21:00 Sezione 4 (In ordine di proiezione)

Ain’t Over [Id.] di Kelsey Boncato (Usa, 2017, 3′) – Musica Idesia

Am I Beautiful [Id.] di Shirin Tinati (Usa, 2018, 4′) – Musica Shira

Baby love [Id.] di Gaetano Scognamiglio (Ita, 2018, 6′) – Musica Fitness Forever

Beach Pope [Id.] di Carlos Lesmes (Est, 2018, 4′) – Musica Kid & the Trashcans

Dance boys [Id.] di Daniel Cuenca (Ita, 2017, 4′) – Musica Fitness Forever

Deficienze [Id.]di Stefano Romano (Ita, 2018, 3′) – Musica Lamarck

Estranei [Id.] di Mara Masarotti e Matteo Dainese (Ita, 2018, 5′) – Musica Artura

Far is Here [Id.] di Antonio Zannone (Ita, 2018, 4′) – Musica This is not a Brothel

Je Prie [Id.] di Laith Al-Ramahi (Are, 2018, 3′) – Musica Praying

Keep my baby dancing [Id.] di Valere Amirault (Fra, 2018, 3′) – Musica Electro Deluxe

Maledette Rockstar [Id.] di Vincenzo Campisi e Antonio Vezzari (Ita, 2018, 4′) – Musica Maisie

Negaram [Id.] di Shadab Shayegan e Farhad Bazyan (Aut, 2018, 5′) – Musica Golnar & Mahan

Nun veco l’ora [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 6′) – Musica Ivan Granatino

Nunn’è cosa [Id.] di Stefano Incerti (Ita, 2017, 5′) – Musica Foja

Our Garden [Id.] di Pasquale Dipino (Ita, 2018, 3′) – Musica Enjoy the Void

Shukar Drom [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 4′) – Musica o Rom

Two Intentions [Id.] di Lucas Campos e Mariana Machado (Bra, 2017, 4′) – Musica Izabel Sabino

Venerdì 28 settembre h 21:00 Sezione 5 (In ordine di proiezione)

About Links (feat. Grigio’) [Id.] di Duccio Parisini (Ita, 2018, 5′) – Musica Be a Bear

Ciro [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 4′) – Musica Enzo Dong

Gente do Sud [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2017, 8′) – Musica Terroni Uniti

Have you again [Id.] di Ugo Di Fenza (Ita, 2018, 4′) – Musica La Terza Classe

I Got over [Id.] di Aleksander Krzystyniak e Przemysław Jurkiewicz (Pol, 2018, 3′) – M. Smth on point

Joker [Id.] di Vincenzo Toscano, Mario Stilla e Riccardo Carusi (Ita, 2018, 6′) – Musica Mexico86

Kite [Id.] di João Pombeiro (Prt, 2017, 5′) – Musica Nadia Schilling

La leggenda del Superman napoletano [Id.] di Tato Strino, Yulan Morra (Ita, 2018, 4′) – Musica Tommaso Primo

Magnolia [Id.] di Daniel Moreno (Esp, 2017, 6′) – Musica Rufus T. Firefly

Nicola [Id.] di Bruno Nappi (Ita, 2016, 5′) – Musica Andrea Sannino

No Going Back [Id.] di Matias Vellutini (Bra, 2018, 2′) – Musica The Yawpers

Raketenstart [Id.] di Kirill Abdrakhmanov e Ute Kneisel (Deu, 2018, 4′) – Musica Dota

Ricordo [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 2′) – Musica Da Blonde

Sepárame [Id.] di Ane Rodríguez e Lore Monteiro (Mex, 2018, 4′) – Musica Roboto

Strana La Vita [Id.] di Simone Braca (Ita, 2018, 4′) – Musica Fruit Joy Big Band

This Love [Id.] di Sefárdico (Usa, 2018, 3′) – Musica Toma



IL CINEMA SPAGNOLO L’Istituto per la promozione della lingua e della cultura spagnola Cervantes di Napoli ospiterà un appuntamento tutto dedicato al cinema femminile. Cinque le opere in programma, tutte in versione originale. I sottotitoli? Ci sono. E in italiano, ovviamente.

Ha aperto la rassegna, lunedì 24 settembre, l’anteprima della pellicola El olivo di Icíar Bollaín (Esp/Deu, 2016, 100’), oggi, alle ore 17:00, sarà la volta di Inés París con La notte che mia madre ammazzò mio padre (Esp, 2016, 93’); mercoledì 26, alle ore 18:00, sarà sugli schermi La próxima piel (Esp, 2016, 103’) di Isa Campo, Isaki Lacuesta ; giovedì 27, sempre alle ore 18:00, sarà proiettato Todos queremos lo mejor para ella di Mar Coll (Esp, 2013, 97’); chiuderà il ciclo venerdì 28, alle ore 18:00, Most Beautiful Island di Ana Asensio (USA, 2017, 87’).

GLI APPUNTAMENTI OSPITATI DALL’ INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI Tanti gli appuntamenti ospitati dall’istituto di cultura francese. Tra questi, le rassegne Schermo Regioni, in partnership con i festival Toscana Filmmakers Festival e Pentedattilo Film Festival, Europa/Mediterraneo (dedicato alle migliori produzioni dell’area) e Gli invisibili (in coppia con il cinema Hart).

Qui il programma:

SchermoRegioni

Sabato 29 h 18:30

Margie di Domenico Modafferi (Ita, 2014, 13’) Drammatico

Non Toccate Questa Casa di Americo Melchionda (Ita, 2017, 18’) Drammatico

Satyagraha di Simona De Simone “Nuanda Sheridan” (Ita, 2017, 28′) Drammatico

Storia di una vita sospesa Jacopo Payar (Ita, 2017, 20′) Drammatico

Gli invisibili

Lunedì 24 h 17:00 IFN Safari [Id.] di Ulrich Seidl (Aut, 2016, 90’) v.o. sott.ita.

Martedì 25 h 17:00 IFN Cure a domicilio [Domácí péče] di Slávek Horák (Cze/Svk, 2015, 92’) v.o. sott.ita.

Martedì 25 h 19:00 Hart Estate 1993 [Estiu 1993] di Carla Simón (Esp 2017, 97’) v.o. sott.ita.

Mercoledì 26 h 17:00 IFN Fixeur [Id.] di Adrian Sitaru (Rou, 2016, 98’)v.o. sott.ita.

Mercoledì 26 h 19:00 Hart Sámi Blood [Sameblod] di Amanda Kernell (Sve, 2016, 110’)v.o. sott.ita.

Giovedì 27 h 17:00 IFN Illegittimo [Ilegitim] di Adrian Sitaru (Rou, 2016, 92’) v.o. sott.ita.

Venerdì 28 h 21:00 IFN The Constitution [Ustav Republike Hrvatske] di Rajko Grlić (Cro, 2016, 90’) v.o. sott.ita.

Europa/Mediterraneo

Lunedì 24 h 19:00 Blue Queen [Μπλε Βασίλισσα] di Alexandros Sipsidis (Grc, 2017, 91’) v.o. sott.ita.

Martedì 25 h 19:00 Chi salverà le rose? di Cesare Furesi (Ita, 2017, 103’)

Mercoledì 26 h 19:00 Holy Air [Hawa Moqaddas] di Shady Srour (Isr, 2017, 81’) v.o. sott.ita. Anteprima

Giovedì 27 h 19:00 The Swan [Svanurinn] di Ása Helga Hjörleifsdóttir (Isl, 2017, 91’) v.o. sott.ita. Anteprima

Venerdì 28 h 19:00 Elvis Walks Home [Id.] di Fatmir Koçi (Alb, 2017, 90’) v.o. sott.ita. Anteprima

Sabato 29 h 16:30 In the Aisles [In den Gängen] di Thomas Stuber (Deu, 2018, 125’) v.o. sott.ita. Anteprima

IL CINETOUR Si chiama “Ciak nei vicoli, itinerario tra cinema e storia nei Quartieri Spagnoli” la visita guidata organizzata da Campamia Movietour alla scoperta di set e luoghi che hanno animato piccoli e grnadi capolavori della cinematografia mondiale. L’appuntamento è per domenica 30 settembre, alle ore 17.00. Il tour, della durata di 2 ore e 30 circa, prevede un contributo organizzativo, per gli under 18 pari a 10 euro.

Per info: Campania Movietour – 3206151107 – info@campaniamovietour.com//SIRE Coop 392 2863436 – cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it

LA MOSTRA FOTOGRAFICA “20 anni di Napoli Film Festival” è la mostra, realizzata dallo studio MEF, delle fotografie (a cura di Francesco Esposito e Roberto della Noce) che raccontano i vent’anni del NFF tra volti, premiazioni, momenti indimenticabili. La rassegna è ospitatata a partire da lunedì 24 settembre dalle ore 17 alle ore 22.30 presso Institut français Napoli. Per visitarla, c’è tempo fino al primo ottobre. Ingresso libero.

IL CONTEST Gli “instagramers addicted” potranno divertirsi a postare le proprie foto “dal festival”. Usando l’hashtag #napolifilmfestival, i post saranno rilanciati sulla pagina ufficiale del festival.

L’EVENTO SPECIALE In collaborazione con l’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne – Consiglio Regionale della Campania, lunedì primo ottobre, alle ore 21:00, l’Institut français Napoli ospiterà l’evento #It’s time to… A seguire la proiezione del film Nome di donna di Marco Tullio Giordana (Ita, 2018, 90’).

UN FESTIVAL CHE GUARDA AL FUTURO Un grande palco, quello dell’Hart, messo a disposizione delle produzioni realizzate dalle scolaresche e una programmazione dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole: sono questi due degli ingredienti più interessanti presentati dal NFF. Una kermesse che prova a dare spazio e vita al cinema del domani, dando la possibilità a giovani registi in erba di confrontarsi con il pubblico e con le opere di cineasti affermati e nuove proposte. Ragazzi della scuola primarie e delle scuole di primo e secondo grado della secondaria sono proposti nella sezione SchermoNapoli Scuola. Lunedì 24 settembre saranno proposte le opere realizzate da Mena Solipano con gli alunni dell’I.C. 57 S.G. Bosco – Napoli: 2081 – Shot The Prince (Ita, 2018, 10′) ; Autobus a primavera (Ita, 2018, 6′); Giustino uccellino coraggioso (Ita, 2018, 3′); Una vittoria per due (Ita, 2018, 12′); suo anche Power off (Ita, 2017, 3′) film di animazione realizzato insieme agli studenti dell’ I.C. 70 Marino – Santa Rosa – Napoli. Giovanni Belotti proporrà Elliot (Ita, 2017, 8′), Scarabocchi d’autunno , in collaborazione con gli studenti del 48°C.D. Madre Claudia Russo – Napoli e il film di animazione Pinocchio non dice bugie (Ita, 2018, 4′), con gli alunni del 69°C.D. di Napoli. È prodotto nell’ambito del Laboratorio Labus in Fabula promosso dall’ Associazione Culturale Kinetta di Benevento Come fossero fantasmi di Chiara Rigione (Ita, 2018, 16′); è con i bambini dell’I.C. 83 Porchiano Bordiga di Napoli La merenda di Olga di Claudio D’Avascio (Ita, 2018, 8′), in collaborazione con il Plesso ‘Cimiliarco’ della “I.C.S Puccini IV CD” di Casoria (NA) I fantasmi di Pietro di Tommaso Travaglino (Ita, 2018, 12′).

Martedì 25 settembre, alle ore 10, saranno le opere realizzate in collaborazione con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

In gara: 49° Toti Borsi Giurleo di Napoli: (the) alternative di Giovanni Bellotti (Ita, 2017, 6′); I.C.S. Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico (CE): Aloucs di Flavio Ricci e Luca Silvestre (Ita, 2017, 9′); Elogio dei piedi di Giuseppe Sagnelli (Ita, 2018, 2′) I.C.S. Giovanni XXIII – Santa Maria a Vico (CE); I.C. 46 Scialoja-Cortese di Napoli: La voce dentro urla (Ita, 2018, 7′) e San Giovanni tra leggende e verità di Claudio D’Avascio (Ita, 2017, 7′); ancora per la regia di D’Avascio Potrebbe far paura, presentato dalla Scuola Secondaria Statale di I Grado ad Indirizzo Musicale Francesco Solimena – Napoli; I.C. Don Peppe Diana Portici (NA): I colori della memoria di Gianni Petrizzo (Ita, 2017, 10′) ; Scuola di Cinema di Napoli: Napoli tutta ‘nata storia (parte 1°) di Egidio Ferrara (Ita, 2017, 14′); Istituto Comprensivo D’Aosta – Ottaviano (NA): sensAzioni di Giovanna Dipalma e Flavio Ricci (Ita, 2018, 17′); S.S.P.G. G. Pascoli – Torre Annunziata (NA): Sirena di Marinella Ioime (Ita, 2018, 11′). Di Egidio Ferrara, lo spot sociale Smartphone walking realizzato in collaborazione con l’Associazione Soleventi – Sant’Anastasia (NA).

Mercoledì 26 settembre entreranno in gara le opere realizzate con i ragazzi della Scuola secondaria di secondo grado:103 km di Claudio D’Avascio (Ita, 2017, 10′) – I.T.I. e. Medi di San Giorgio a Cremano (NA); Cinema mater dei e La storia di Irene di Luigi Barletta (Ita, 2017, 7′) – I.S.I.S Alfonso Casanova di Napoli; La colpa (Ita, 2018, 13′) – Accademia dello spettacolo di Portici (NA) e Napoli tutta ‘nata storia (parte 2°) di Egidio Ferrara (Ita, 2017, 15′) – Scuola di Cinema di Napoli; Scacco matto di Diego Vitale e Martina Ugramin (Ita, 2018, 5′) – Liceo Ginnasio Statale Gian Battista Vico – Napoli; Terramossa di Ciro Mattei (Ita, 2018, 30′) – Liceo Economico Sociale Lucio Anneo Seneca – Napoli; Tutto e niente: la normalità sospesa di Marco Rossano e la III M del Liceo Q.O. Flacco di Portici (Ita, 2018, 14′) – Liceo Q.O.Flacco Portici (NA).

Ulteriori informazioni su: www.napolifilmfestival.com