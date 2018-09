Altra importante collaborazione per questo autunno: due tra i produttori techno che negli ultimi anni hanno fatto tantissima strada, Luca Mortellaro, fondatore della Stroboscopic Artefacts, meglio conosciuto come Lucy e Seth Horvitz aka Rrose, dopo due EP in partenariato – “The Lotus Eaters” (2016) e “The Lotus Eaters 2” (2018) – decidono a questo punto di intraprendere una nuova avventura discografica.

Naturalmente il nome del progetto sarà proprio The Lotus Eaters - richiamando un pò i Dead Can Dance – e questo disco in via di pubblicazione, dalle atmosfere dense e ipnotiche come già lascia intravedere il singolo in anteprima ‘Anchor’, sarà intitolato “Desatura” con release date fissata per il prossimo 5 ottobre attraverso la label berlinese capitanata dal compositore palermitano.

www.stroboscopicartefacts.com

Autore: Luigi Ferrara

The Lotus Eaters – “Desatura” – Tracklist

01. Anchor

02. Marrow

03. Diamond

04. Decanter

05. Eat Eat Eat

06. The Idea Of North

07. Under The Benches

08. Foul Winds

09. A Third Man

10. And Then There Were None