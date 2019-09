Prince, il box set di ‘1999’ conterrà 35 brani inediti.

Una super-deluxe edition dell’album 1999 di Prince conterrà ben cinque CD e un DVD (o 10 LP e un DVD) con 35 tracce audio inedite e un film-concerto!!! Il tutto rimasterizzato vedrà la luce il 29 novembre.

L’album uscito nel 1982 avrà la re-issue anche in versioni ridotte: una “Deluxe Edition” per due CD (o quattro LP) e una versione base per CD singolo (o due LP).

Ma tornado all’edizione super deluxe si sappia che include materiale registrato tra novembre 1981 e gennaio 1983 più un album dal vivo di un late-night concert eseguito da Prince (dopo un precedente show lo stesso giorno) a Detroit il 30 novembre 1982, e il video mostra le riprese di un concerto al Summit di Houston del 29 dicembre 1982. Poi c’è il booklet che contiene i testi scritti a mano da Prince e foto rare scattate da Allen Beaulieu e immagini dei rulli analogici su cui l’artista ha registrato. Ed ancora note di copertina di David Fricke di Rolling Stone, del bassista dei Guns N ‘Roses Duff McKagan, del conduttore radiofonico Andrea Swensson e della studiosa di Prince Duane Tudahl.

