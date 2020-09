Le Carogne – TuttiFuzzy (Area Pirata)

Quarto lavoro, per il combo ligure, dedito ad uno sfrontato garage-beat-punk inarrestabile. “TuttiFuzzy” è un 10’’ con sette brani che non lasciano scampo. Si parte con il beat serrato di “A tua immagine e somiglianza” per proseguire con il surf-rock serrato di “Peonia” e il punk-beat circolare di “Screen addicted”. Con “Night and years” il gruppo ci trascina con un rock quasi sotto traccia, teso e cupo, in controtendenza rispetto al garage/rock’n’roll di “Fermo immagine”. Non in linea con il resto dei brani “Monster”, per il suo dilatarsi lentamente ed intensificarsi con il procedere dei minuti.

facebook.com/lecarognegaragepunknrollband/

autore: Vittorio Lannutti