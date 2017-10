Inediti, remix e rarità sono i componenti che caratterizzano ‘The Greates Gift – Mixtape’ nuova release discografica di Sufjan Stevens in uscita a novembre per la label Asthmatic Kitty. L’incredibile collezione di outtake, remix e demo provengono dalle session di registrazione del fortunato ‘Carrie & Lowell’.

Una parte dei proventi della vendita del disco sarà versato in beneficenza per la Cancer Support Community.

Di seguito è possibile ascoltare in anteprima il brano‘ Wallowa Lake Monster’, una dolce ballata alt-folk in pieno stile Stevens.

http://sufjan.com/