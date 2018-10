Con un nuovo album tornano i Raconteurs di Jack White.

I Raconteurs hanno annunciato che torneranno nel 2019 con un nuovo album. L’album non ancora intitolato sarà il primo per la band – composta da Jack White, Brendon Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler – per dieci anni dopo “Consolers of the Lonely” del 2008, il loro debutto, “Broken Boy Soldiers” è stato rilasciato nel 2006.

La band sta inoltre rilasciando una ristampa di “Consolers of the Lonely” tramite la serie di abbonamenti “Vault” di Third White Records di Jack White. La ristampa includerà anche due nuove canzoni del prossimo album della bandhttps://www.facebook.com/theraconteurs/.