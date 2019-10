The Rock’n’Roll Kamikazes – Campari & Toothpaste (Area Pirata)

Lo so si tratta del solito rock’n’roll ma dipende da come questo prezioso “oggetto sacro” viene trattato. Trattandosi dei quattro kamikaze non si hanno dubbi e il trattamento è ben curato. Il risultato è un scoppiettante e soprattutto irresistibile rock’n’roll.! “Campari & toothpaste” è il quarto lavoro, in nove anni, del gruppo capitanato dallo scozzese Andy Macfarlane (ex Hormonauts). In questo album il gruppo, con un nuovo batterista, è tornato ad un rock’n’roll più semplice ed il risultato è particolarmente riuscito se lo paragoniamo con il sound del passato. Il blues si sente maggiormente tra i tantissimi fuzz e tra momenti scoppiettanti ed eccitanti. Tra questi brani eccelle “Wolf” con chitarre aperte e lunghe, brano che fa il paio con le accelerazioni rock-blues di “Your money” e soprattutto con “Lord lord (My ass), un garage punk-blues che non ha nulla da invidiare al più sfrontato e sporco punk-blues revival degli anni ’90 d’oltreoceano. Calda e cinica “Smack” ammalia per la sua circolarità, tanto quanto l’omaggio al Roy Orbison di “Pretty woman” del surf-blues rocambolesco di “A hole in your soul”. Insomma tredici tracce impeccabili in grado di far ballare anche le mummie!

https://therocknrollkamikazes.com



autore: Vittorio Lannutti