Throbbing Gristle, in arrivo nuove ristampe.

Uscirà il 13 dicembre per Mute records la nuova ristampe dei Throbbing Gristle che viene annunciata come la fase due delle ripubblicazioni in serie degli album The Endless Not, TG Now e A Souvenir of Camber Sands. L’uscita è prevista in versione CD e in serie limitata in vinile trasparente con poster. Le reissues seguono un programma partito già due anni fa.

Nel 2004 Chris Carter, Peter Christopherson, Genesis P-Orridge e Cosey Fanni Tutti hanno riformato la band, dopo ben 23 anni di fermo, registrando nuove tracce, un live album e partecipato al prestigioso ATP’s Nightmare Before Christmas in Camber Sands. Di seguito potete ascoltare la traccia ‘Fed Up’ brano eseguito proprio a Camber Sands.

La ristampa di TG Now, originalmente pubblicato nel 2004, costituiva la realizzazione di nuovo materiale dalla loro reunion mentre Part Two: The Endless Not - originariamente uscito nel 2007 quindi 25 dopo l’ultimo studio album, riguarda materiale registrato sempre dopo la loro prima performance live post reunion.

Infine A Souvenir of Camber Sands è una live recording che il gruppo ha realizzato all’ ATP Nightmare Before Christmas nel dicembre del 2004 che ebbe la particolarità di uscire immediatamente dopo lo show, all’epoca venivano denominati instant-cd. Ecco quindi che ora tutto questo materiale viene riproposto in un cd box set digitalizzato e soprattutto in versione vinile.

La prima fase creativa del gruppo post industrial inglese si interruppe nel 1981/82 con la pubblicazione di “Journey Through a Body”; per riprendersi nel 2004 appunto con i lavoro sopra menzionati (escludendo i progetti e le collaborazioni con i nomi di Psychic TV, Coil e Chris & Cosey). L’ultimissima registrazione è stata The Third Mind Movements del 2009 ma successivamente si sciolsero nuovamente con la partenza di P-Orridge e la scomparsa di Christopherson nell’autunno 2010. La chicca finale è una registrazione che la band fece nel 2012 di una cover, il brano era quello degli anni ’70 di Nico estratto dall’album Desertshore e intitolato The Desertshore Installation e pubblicato con il moniker X-TG.

