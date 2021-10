The Boo Radleys, lo storico gruppo inglese pubblicherà un nuovo album. Ascolta.

The Boo Radleys, storico gruppo shoegaze/britpop, ha recentemente pubblicato, dopo 23 anni di silenzio dall’ultimo album Kingsize, una nuova traccia dal titolo “A Full Syringe and Memories of You” seguita oggi da “I’ve Had Enough I’m Out” (entrambe potete ascoltarle qui sotto). Il gruppo inglese pubblicherà il prossimo 11 marzo, attraverso la propria label la Boostr, Keep On With Falling che arricchirà la propria discografia portandoli al settimo capitolo in studio.

https://www.thebooradleys.com/

https://www.facebook.com/booradleysofficial

Tracklist

1 I’ve Had Enough I’m Out (Album Version)

2 Keep On With Falling

3 All Along

4 I Say a Lot of Things

5 Tonight

6 A Full Syringe and Memories of You (Album Version)

7 Call Your Name

8 Here She Comes Again

9 You and Me

10 I Can’t Be What You Want Me to Be

11 Alone Together