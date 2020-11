Parquet Courts, a dicembre appuntamento live stream per il loro 10mo anniversario.

Dopo cinque album in studio e innumerevoli EP, singoli e migliaia di live, i texani, ma newyorkesi d’adozione, Parquet Courts sono pronti a celebrare il loro decimo anniversario. Attitudine, sound e testi post punk hanno fatto diventare la band un punto di riferimento per la scena tanto da essere definiti dalla scrittrice Lindsay Zoladz: “uno dei gruppi rock più vitali che lavorano oggi“. Ora i P.C. annunciano “On time” un’esibizione livestream e retrospettiva che il 10 dicembre,

in occasione del decimo anniversario di carriera, celebrerà il loro primo show svolto a Monster Island il 17 dicembre 2010.

Il livestream del 10 dicembre è girato dal vivo al Pioneer Works di Brooklyn e conterrà rari filmati d’archivio, nuove interviste, merchandising esclusivo disponibile solo su biglietto che dovrà essere acquistato sui loro canali ufficiali. “Dieci anni fa – dichiara la band – la nostra avventura è iniziata suonando il nostro primo spettacolo praticamente di fronte a nessuno, e per festeggiare abbiamo deciso di suonare uno spettacolo virtualmente a tutti i nostri fans di oggi“.

La band inoltre ha messo a disposizione on line l’inedito “Hey bug” un brano tratto dalle sessioni per Sunbathing Animal del 2013.

