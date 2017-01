Forse non avrà più l’appeal di un tempo ma l’artista francese di origini spagnole rimane ancora oggi un personaggio molto amato. Fermo, discograficamente, all’album del 2007, La Radiolina, Manu Chao ha da poco messo in rete tre brani nuovi di zecca.

I primi due, No Solo En China Hay Futuro e Words of Truth, sono intestati a suo nome mentre il terzo, Moonlight Avenue, appartiene al repertorio dei Ti.Po.Ta, inedito progetto messo su con l’attrice greca Klelia Renesi che compare nel relativo video in versione al naturale…

Tutti i pezzi sono scaricabili gratuitamente sul sito ufficiale del nostro e, al momento, non si sa se faranno parte di qualche prossima release.

http://www.manuchao.net/

https://www.facebook.com/manuchao/