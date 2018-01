L’anno nuovo è cominciato benissimo, uscite e pubblicazioni si susseguono ininterrottamente. Nel 2018 chi dice che la musica è morta o non è come quella “di un tempo”, probabilmente nasconde il fatto che non ne ascolta a sufficienza.

E’ un età magica invece, dove si alternano i tantissimi nuovi musicisti/compositori ai maestri del passato e che hanno tracciato un solco per il futuro.

Infatti il prossimo 2 febbraio sarà pubblicato un nuovissimo album del leggendario Steve Reich, classe 1936, considerato uno dei padri del minimalismo americano, membro del collettivo primordiale del San Francisco Tape Music Center, insieme ai fondatori Morton Subotnick e Ramon Sender oltre ai vari Pauline Oliveros e Terry Riley…ma sarebbe quasi impossibile riassumere la vita di questo pioniere in poche righe…

La nuova pubblicazione sarà intitolata “Pulse/Quartet” e comprende appunto i due lavori “Quartet” del 2013 e “Pulse” del 2015.

L’album verrà edito come sempre, attraverso la storica etichetta statunitense Nonesuch Records (che qualche giorno fa ha anche annunciato un nuovo LP di David Byrne), inizialmente rilasciata in digitale – come indicato in precedenza – e la successiva stampa in vinile comunicata per il 30 marzo.

Diffuso in rete l’estratto ‘Quartet: III. Fast’ come brano anteprima di questa nuova uscita.

www.nonesuch.com

Autore: Luigi Ferrara