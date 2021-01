Murcof – In arrivo un triplo vinile via Leaf Label

Fernando Corona noto ai più con lo pseudonimo Murcof torna alla Leaf Label dopo ben tredici anni con l’annuncio dell’uscita di un nuovo album.

Ritorno alla base in grande stile infatti, l’etichetta che ha lanciato il compositore messicano nel 2002 è pronta a dare alle stampe un’imminente uscita intitolata “The Alias Sessions” e trattasi di un imponente triplo vinile, frutto di tre lunghi anni di lavoro.

Corona infatti ha cominciato a lavorare al tutto nella primavera del 2017 allorché ha incontrato il coreografo Guilherme Botelho, organizzatore della compagnia di danza Alias ​​di Ginevra, per una collaborazione nella performance “Contre-Mondes”. Le versioni di queste composizioni costituiscono la prima metà dell’album. In seguito Murcof ha bissato l’intervento con un nuovo contributo musicale per la performance del 2018 intitolata “Normal”, che invece costituisce la seconda parte della release.

L’autore a riguardo ha dichiarato: “Questo materiale è un po’ più astratto dei miei lavori precedenti, con molti suoni non tonali che a volte sono al centro della scena”.

La Leaf ha comunicato che “The Alias Sessions” sarà disponibile a partire dal prossimo 9 aprile nelle versioni in doppio CD, triplo vinile o in edizione limitata vinile rosso sangue. In rete come anteprima il video della traccia ‘Underwater Lament’, con immagini tratte dal lavoro coreografico “Contre-Mondes” della compagnia di danza ​​di Guilherme Botelho.

www.theleaflabel.com

Autore: Luigi Ferrara

Murcof – “The Alias Sessions” – Tracklist

1. Inner Hunt

2. Dandelion Heart

3. Unboxing Utopia

4. Nocturnal Sunrise

5. Underwater Lament

6. Inevitable Truth

7. Between Thoughts

8. Dropped Soul

9. Shadow Surfing

10. Surface Wear

11. Ideology Storm

12. Dividing Space

13. Fire Thief

14. Systemic Amnesia

15. Unread Letter

16. Void Glance