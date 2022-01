Paolo F. Bragaglia & Ganzfeld Frequency Test – The Man from the Lab (Minus Habens)

“The Man from thr Lab” è il secondo disco che il musicista Paolo Bragaglia che pubblica a proprio nome. Impegnato nella musica elettronica a 360°, in particolare nel cinema e nella danza, il marchigiano ha avuto il tempo, durante, il primo lockdown, per comporre queste tracce che sono state pubblicate grazie al contributo della coppia dei produttori Ganzfeld Frequency Test.

Le tracce fanno parte di un’immaginaria colonna sonora di una serie televisiva distopica, con un solo brano cantato. Fortemente devoto all’elettronica algida e sintetica che ha caratterizzato la new wave inglese a cavallo dei ‘70 e ‘80, Bragaglia ha composto brani che si fanno ora circolari e ansiogeni (“Rabbit’s Run”), ora mantrici e soffici (“Dust”), passando per momenti pulsanti e spezzettati (“Monkey”) e più leggeri (“The Man form the Lab”) o per un house stilizzata e minimale (“Stirrers”). Con “Black Swan”, il brano cantato emerge in maniera più evidente l’omaggio alla cold wave elettronica di stampo inglese.

autore: Vittorio Lannutti