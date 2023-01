Sleaford Mods, nuovo album in arrivo. Ascolta il singolo.

Jason Williamson e Andrew Fearn, ovvero gli Sleaford Mods, annunciano il loro nuovo album dal titolo ‘UK Grim‘. Il duo post punk rap di Nottingham si appresta a pubblicare il nuovo lavoro anch’esso su Rough Trade records come per il precedente Spare Ribs del 2021. Il duo è molto prolifico e dal 2007 ha rilasciato ben 11 studio album, 4 compilation, 1 live album, 4 Ep. Il 10 marzo 2023 verrà pubblicato il dodicesimo album che sarà disponibile in LP standard nero, LP bianco sul webstore e LP argento nei negozi indie, in CD e cassetta.

UK Grim è annunciato come l’album più ballabile che ha “uno sguardo urgente e saggio sulla vita, sul vivere e sulla cruda realtà della nostra epoca.”

L’album è prodotto da Andrew Fearn e hanno collaborato Perry Farrell e Dave Navarro dei Jane’s Addiction e Florence Shaw dei Dry Cleaning. A supporto della release è il brano dall’omonimo titolo con un videoclip diretto da Cold War Steve.

Parlando delle idee e energie che hanno scatenato la protesta poetica al centro dei testi e suoni di questo nuovo disco, come per i loro antenati musicali quali The Clash o The Jam, gli Sleaford Mods hanno rivelato che l’indignazione che provano è sottolineata dall’amore per le persone e i luoghi che li circondano, rendendo UK GRIM tanto una celebrazione degli individui e degli idealisti quanto un attacco alle classi dirigenti che perseguono i propri programmi egoistici con crescente disperazione.

“Forse siamo orgogliosi del nostro Paese. Forse siamo orgogliosi di essere inglesi“, spiega Williamson. “Forse sono orgoglioso delle orribili strade grigie, del tempo di merda e delle stupide mode in cui mi ritrovo a investire. È solo che siamo orgogliosi di essere inglesi diversi dall’immaginario che le autorità vogliono cercano di promuovere“.

https://www.sleafordmods.com/

https://www.facebook.com/SleafordModsOfficial

TRACKLIST

UK GRIM

D.I.Why

Force 10 From Navarone – Ft. Florence Shaw

Tilldipper

On The Ground

Right Wing Beast

Smash Each Other Up

Don

So Trendy – Ft. Perry Farrell & Dave Navarro

I Claudius

Pit 2 Pit

Apart From You

Tory Kong

Rhythms Of Class