L’artista inglese allarga il proprio raggio d’azione e si dedica alle colonne sonore. Nello specifico, PJ Harvey insieme al compositore Harry Escott (Hard Candy, The Road To Guantanamo, Shame) ha riletto un pezzo folk britannico, An Acre of Land, per la soundtrack del film Dark River della regista Clio Barnard.

Il brano, in ascolto al link sottostante, segue di qualche mese l’uscita del 7 pollici A Dog Called Money/I’ll Be Waiting e del singolo The Camp registrato col musicista egiziano Ramy Essam. Il suo ultimo album, invece, è The Hope Six Demolition Project del 2016.

