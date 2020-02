Ritorna con un nuovo album Dennis Leigh conosciuto ai più come John Foxx, storico fondatore degli Ultravox! accompagnato dal suo più recente ensemble The Maths, formato nel 2009 insieme al guru del sintetizzatore Ben Edwards aka Benge, al quale si è aggiunta in un secondo momento in pianta stabile la compositrice nord-irlandese Hannah Peel.

Per questo quinto lavoro del collettivo John Foxx ha fortemente voluto reclutare il chitarrista Rob Simon, anch’egli membro per un breve periodo degli Ultravox, accreditato in “Systems of Romance” del 1978, album co-prodotto con Conny Plank, oltre a essere componente dei Visage e aver apportato il proprio contributo agli album solisti del cantante britannico “The Garden” (1981), “The Golden Section” (1983) e “In Mysterious Ways” (1985).

Foxx ha dichiarato di aver avuto il desiderio di lavorare ancora una volta con Simon – che nel 2010 aveva già partecipato alla prima con i The Maths al loro debutto alla Roundhouse di Londra – così da invitarlo a raggiungere l’ensemble nello studio di Benge in Cornovaglia fin dall’inizio dei lavori di questa release nell’aprile del 2019.

Il nuovo album sarà intitolato “Howl” e vedrà la luce il prossimo 15 maggio attraverso la Metamatic Records. In rete è stata diffusa in anteprima la title-track.

Autore: Luigi Ferrara

John Foxx & The Maths – “Howl” – Tracklist

1. My Ghost

2. Howl

3. Everything is Happening at the Same Time

4. Tarzan and Jane Regained

5. The Dance

6. New York Times

7. Last Time I Saw You

8. Strange Beauty