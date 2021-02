Marianne Faithfull e Warren Ellis con Brian Eno in un nuovo album.

Il 30 aprile Marianne Faithfull con Warren Ellis pubblicherà il suo nuovo album. Nato dalla stretta collaborazione con il musicista australiano, ex Dirty Three e noto per essere sodale di Nick Cave, l’album è intitolato She Walks in Beauty e verrà pubblicato via BMG. Altre guests incluse nel lavoro sono Brian Eno, Vincent Ségal e il producer-engineer Head solitamente al fianco di PJ Harvey.

La Faithfull ha registrato l’album all’inizio dei blocchi da Covid lavorando con Ellis a distanza e ha scritto canzoni basate su poesie di Shelley, Keats, Byron, Wordsworth, Tennyson e Thomas. Dopo aver superato l’infezione del virus la Faithfull, ricoverata in ospedale a marzo scorso, ha assemblato il tutto con il prezioso supporto di musicisti che hanno appoggiato il progetto con entusiasmo.

Della malattia la Faithfull ha detto: Tutto quello che so è che ero in un posto molto buio, probabilmente è stata la morte. Oggi Marianne è fuori pericolo, però ha aggiunto: I miei polmoni continuano a non andare bene. Un dottore è venuto a vedermi e mi ha detto che non pensava che si sarebbero mai ripresi. Forse è finita, potrei non essere più in grado di cantare di nuovo. Sarei incredibilmente sconvolta se fosse così. Noi, ovviamente, le auguriamo il meglio e una piena guarigione.

La versione fisica dell’album sarà disponibile nei formati CD-Libro e vinile con un booklet di 28 pagine che include i testi di tutte le poesie.

She Walks in Beauty tracklist:

01 She Walks in Beauty

02 The Bridge of Sighs

03 La Belle Dame Sans Merci

04 Ode to a Nightingale

05 Ode to Autumn

06 Ozymandias

07 From the Prelude

08 Surprised by Joy

09 To the Moon

10 So We’ll Go No More a Roving

11 The Lady of Shalott