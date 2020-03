I Protomartyr annunciano il loro quinto album.

Uscirà il 29 maggio per Domino il quinto album dei Protomartyr. Dopo il successo ottenuto con il precedente Relatives In Descent, il prossimo disco dal titolo Ultimate Success Today viene annunciato come l’ennesimo lavoro che conferma il tipico sound del gruppo americano. Ad anticipare la release c’è il singolo “Processed By The Boys” diretto da David Allen & Nathan Faustyn che potete vedere qui sotto.

Protomartyr sono composti da Joe Casey alla voce e Greg Ahee alle chitarre, mentre alla batteria troviamo Alex Leonard e al basso Scott Davidson. Ultimate Success Today è stato registrato al Dreamland Recording Studios, una chiesa del XIX secolo nella zona nord dello stato di New York ed è stato co-prodotto dalla band e da David Tolomei (già al fianco di Dirty Projectors, Beach House) con mixaggio a cura di Tolomei. All’album hanno collaborato Nandi Rose (voce) a.k.a. Half Waif, la leggenda jazz Jemeel Moondoc (alto sax), Izaak Mills (clarinetto basso, sax, flauto), e Fred Lonberg-Holm (violoncello).

fonte: com. stampa