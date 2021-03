Kaouenn – Mirages (Atypeek Music/Beautiful Losers)

“Mirages” è il secondo lavoro di Kaouenn, solo-project dello jesino Nicola Amici, che ultimamente si è trasferito in Francia, dove ha registrato le otto tracce di questo disco. Se il precedente lo ha suonato interamente da solo in “Mirages” ha ospitato, in due brani differenti, Above The Tree e Sara Ardinozzi, entrambi alle chitarre. Le sonorità presenti in questo lavoro sono caratterizzate da un electro-jazz-rock con elementi tribali che spesso si inerpicano in cavalcate quasi epiche. Sperimentazioni, cambi di registro e intriganti intrecci sonori sono alla base di “Mirages”. Ascoltare per credere attraverso l’electro-folk, e vagamente funk, di “Psychic nomad” o gli otto minuti di “Reachin’ the stars”, in cui Amici su una base techno-tribale inserisce freejazz e molta frenesia psicotica e delirante, da mandare quasi in trance l’ascoltatore. Frenesia e corse all’impazzata sono ben presenti anche nel funk-electro-rock del’avvolgente e dance “Immaterial jungle”, brano non molto distante dagli spezzettamenti dance e quasi jazzati che caratterizzano “Into a ring of fire”. A un certo punto giunge “Flood of light” traccia riflessiva e onirica che è la sintesi che ci porta a tanta eccitazione.

https://www.kaouenn.com/

https://www.facebook.com/kaouenn.musique/

autore: Vittorio Lannutti