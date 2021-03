Graditissima sorpresa: la rediviva Mille Plateaux, marchio fondato a Francoforte nel 1993 da Achim Szepanski e collegato direttamente alla Force Inc. Music Works, ha annunciato la riedizione di un album culto degli anni novanta, il celebre “Biokinetics” del duo Porter Ricks, costituito da Thomas Koner e Andy Mellwig.

Il full-lenght, entrato ormai nell’immaginario collettivo della techno europea, uscì nel 1996 per Chain Reaction (sub-label della Basic Channel fondata da Mark Ernestus e Moritz von Oswald) in formato CD e successivamente ha rivisto la luce nel 2012 con la ristampa via Type Records. Quest’anno ricorrono i venticinque anni dalla pubblicazione dell’album in questione e quale occasione più ghiotta per riproporre quest’opera così rappresentativa!

Nel 1997 i Porter Ricks approdarono in Mille Plateaux con l’album omonimo, continuando successivamente la cooperazione con Force Inc. Music Works che curò il rilascio di alcuni singoli ed EP, oltre ad uno split insieme ai Techno Animal.

Thomas Koner ha avuto in qualche maniera una collaborazione ancora più stabile e duratura con la label di Francoforte ratificata dall’uscita di diversi lavori come ad esempio “Kaamos”(1998), “Daikan” (2002), “Zyklop” (2003), oltre all’ultimo “Motus” uscito all’inizio dell’anno scorso.

La versione speciale del venticinquesimo anniversario di “Biokinetics” sarà disponibile dal prossimo 21 giugno in formato doppio vinile.

www.force-inc.org

Autore: Luigi Ferrara

Porter Ricks – “Biokinetics” – Tracklist

A1 Port Gentil

A2 Nautical Dub

B1 Biokinetics 1

B2 Biokinetics 2

C1 Port Of Call

C2 Port Of Nuba

D1 Nautical Nuba

D2 Nautical Zone