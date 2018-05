Prolifico non lo è mai stato il duo dream pop statunitense di David Roback e Hope Sandoval. Non sorprende, quindi, che ci siano voluti ben cinque anni, ossia l’epoca dell’album Seasons of Your Day (2013), affinché i Mazzy Star si decidessero a pubblicare qualcosa.

Il prossimo 1° Giugno ci penserà l’ep autoprodotto Still a portare una ventata d’aria fresca nella discografia dei nostri. Nel mini troveranno spazio tre brani nuovi (fra cui Quiet, The Winter Harbour che potete sentire più in basso) insieme ad una rilettura della loro So Tonight That I Might See, in origine title-track del loro disco del 1993. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Quiet, The Winter Harbour

2 That Way Again

3 Still

4 So Tonight That I Might See (acension Version)

https://twitter.com/mazzystar

https://www.facebook.com/MazzyStarOfficial/