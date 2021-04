Chemical Brothers, un nuovo singolo dal titolo The Darkness That You Fear

Dopo “No Geography” del 2019 tornano i Chemical Brothers. L’electro-duo inglese anticipa il prossimo lavoro con il singolo The Darkness That You Fear.

Per Tom Rowlands e Ed Simons la canzone è piena di speranza: “Quando abbiamo capito che la combinazione di più voci funzionava benissimo con la base musicale, ci siamo sentiti ottimisti, come se fossimo già convinti di pubblicarla”.

La copertina è curata dall’artista inglese Sir Terry Frost e il video è del videomaker Ruffmercy (già al fianco di Thom Yorke, Run The Jewels e DJ Shadow).

https://www.thechemicalbrothers.com/

https://www.facebook.com/ChemicalBros/