Built To Spill: nuovo album in salsa brasiliana. Ascolta la prima traccia.

Gli americani Built To Spill hanno annunciato il nuovo When The Wind Forgets Your Name, l’album che arriva a sette anni dall’ultimo “Untethered Moon” verrà rilasciato il 9 settembre dalla label Sub Pop.

Prodotto da Doug Martsch affiancato dai musicisti brasiliani Lê Almeida, João Casaes e Josh Lewis.

Racconta Martsch: “Ho passato un periodo incredibile viaggiando e registrando con Almeida e Casaes. Ho anche imparato tanto sulla cultura e la musica brasiliane. Il mio portoghese era terribile quando li ho incontrati la prima volta, ma alla fine dell’anno era anche peggio”.

Il primo singolo disponibile in rete è la traccia Gonna Lose, accompagnato da un video diretto dal registra Jordan Minkoff.

https://www.builttospill.com/home

https://www.facebook.com/builttospill/

La tracklist:

01. Gonna Lose

02. Fool’s Gold

03. Understood

04. Elements

05. Rock Steady

06. Spiderweb

07. Never Alright

08. Alright

09. Comes a Day