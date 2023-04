Slowdive, si apprestano a pubblicare il quinto album. Live in Sicilia.

Quando gli è stato chiesto del processo creativo della band, ha risposto. “Molto di quello che abbiamo finito erano mie demo, poi abbiamo lavorato su quelle bozze invece di registrare nuovamente da capo, cosa che puoi fare abbastanza facilmente i quest’era. È un album collaborativo ma è quasi come se fossi il produttore, in questo modo si rendono tutti contenti. Non è sicuramente solo il mio disco anche se l’impulso è dato dalle mie canzoni. I riferimenti che ho introdotto erano basati sull’elettronica, perché è quello che ascolto in questo periodo, ma lentamente diventerà una cosa indie per chitarra“.

Gli Slowdive suoneranno il loro primi sei spettacoli del 2023 in Australia prima di andare in Giappone per il Fuji Rock 2023 e approdare in Italia ad agosto ( 10-13 agosto) all’Ypsigrock di Castebuono.