Tutto pronto per il nuovo album della performer sudamericana Alejandra Ghersi (nata Alejandro), nota ai più come Arca.

L’autrice venezuelana ha svelato tutti i dettagli di questo atteso lavoro intitolato “KiCK i“, contenente ben dodici tracce e con la partecipazione di ospiti di rilievo come Björk, SOPHIE, Rosalía e Shygirl.

Il full-lenght esce in digitale il 26 giugno attraverso la label britannica XL Recordings; le versioni in vinile e CD saranno invece disponibili dal prossimo 17 luglio.

La produttrice nel frattempo ha colto l’occasione di questo annuncio per presentare il nuovo video della traccia ‘Time’, che si va ad aggiungere alla opening-track ‘Nonbinary’ già diffusa come anteprima a fine aprile.

Autore: Luigi Ferrara

www.xlrecordings.com

Arca – “KiCK i” – Tracklist

01 Nonbinary

02 Time

03 Mequetrefe

04 Riquiqui

05 Calor

06 Afterwards [ft. Björk]

07 Watch [ft. Shygirl]

08 KLK [ft. Rosalía]

09 Rip The Slit

10 La Chíqui [ft. SOPHIE]

11 Machote

12 No Queda Nada