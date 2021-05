Amusin Project – Mistery in the making vol. 2 (Pagan Maths Records)

Amusin Projects è un “laboratorio” collettivo con Arsen Palestini rapper marchigiano, ma che vive a Roma, in cui collaborano musicisti produttori, beatmaker. Palestini ha deciso di creare questo collettivo, dopo numerose collaborazioni e progetti che iniziano nel lontano 1990, quando esordì con il gruppo Menti Criminali ad Ascoli Piceno. Mistery in the making vol. 2 - che segue il Vol.1 del 2019 – è un Ep di cinque brani ognuno prodotto da un artista diverso ma alla voce troviamo sempre Palestrini. L’hip hop di Amusin Projects si distende lungo le linee del jazz-trip-hop-lo-fi-downtempo, sospesi tra i momenti spezzettati di “Bring back the meaning in rap”, prodotto da Simone Romani, l’electro ambient di “First term test, prodotto da C_loud e la ballata hip hop autoreferenziale di “Hip hop in the record”.

https://www.instagram.com/amusinprojects

https://www.facebook.com/amusinprojects/

autore: Vittorio Lannutti