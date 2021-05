WAVVES, a luglio esce Hideaway’. Ascolta i primi due brani.

‘Hideaway’, il nuovo album di WAVVES, verrà pubblicato dalla label Fat Possum il prossimo 16 Luglio.

I primi due estratti dal nuovo album di Nathan ‘Wavves’ Williams sono una e perfetta sintesi indie punk-rock: ascolta Help in on the Way’ e ‘Sinking Feeling’.

Il settimo full lenght del progetto fondato da Nathan Williams a San Diego nel lontano 2008 e arriva su Fat Possum dopo album incisi per label di culto come Woodsist e De Stjil, oltre a due dischi pubblicati per Warner Music.

Il nuovo album è stato prodotto da Dave Sitek dei TV On The Radio, con un passato al fianco di Yeah Yeah Yeahs, Liars, Foals,Weezer, Beck e Nine Inch Nails, e vede ancora una volta, come da dieci anni a questa parte, la presenza dei musicisti Stephen Pope e Alex Gates.

https://www.facebook.com/Wavves

https://wavves.net/

https://wavvesband.bandcamp.com/album/hideaway



La tracklist di Hideaway:

01 Thru Hell

02 Hideaway

03 Help Is On the Way

04 Sinking Feeling

05 Honeycomb

06 The Blame

07 Marine Life

08 Planting a Garden

09 Caviar