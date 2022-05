I Liars annunciano la ristampa della loro discografia. Ascolta!

I Liars di Angus Andrew annunciano una serie di ristampe in edizione limitata in vinile riciclato a partire dall’album di debutto “They Threw Us All in a Trench and Stuck a Monument on Top” in uscita il 22 luglio su Mute [PIAS]. Il primo album, originariamente pubblicato nel 2001 negli Stati Uniti dalla label Gern Blandsten nel 2001, ha gettato le basi per la scena sperimentale creando uno dei più eccitanti progetti di experimental music pubblicati negli Stati Uniti negli ultimi due decenni. Di seguito potete vedere e ascoltare il brano “Mr Your on Fire Mr“.

Angus Andrew, ha spiegato in una nota stampa il perchè di questa operazione di riciclo: “Sentiamo tutti il ​​peso dei rifiuti che stiamo creando, quindi ogni occasione per ridurre quel carico è benvenuta, ma apprezzo anche l’opportunità di utilizzare i ritagli di vinile di altre band, sSembra che il sudore e le lacrime di ogni altro lavoro musicale si mescoli al nostro, infondendo al vinile riciclato integrità e potenza soprannaturali”.

http://liarsofficial.com/

https://www.facebook.com/LiarsOfficial