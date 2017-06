Dopo centinaia di live epici, perdita di memoria, infortuni inspiegabili, un anno in giro con Iggy Pop e poi le nomination ai Grammy,

, Villains, in uscita il 25 Agosto su Matador Records.

L’album sarà disponibile in formato vinile deluxe, vinile, CD e digitale; tutti i formati includono il download immediato del primo singolo “The Way You Used To Do” che potete ascoltare qui sotto.

La band capitanata da Jos Homme sarà di scena in Italia il prossimo 4 Novembre con uno show all’Unipol Arena di Bologna.

“Il titolo Villains non è una dichiarazione politica. Non ha niente a che vedere con Trump o nessuna di quelle storie. È semplicemente 1) una parola fantastica e 2) un commento sulle tre versioni di ogni scenario: il tuo, il mio e quello che è successo davvero… Ognuno ha bisogno di qualcosa o qualcuno a cui dar contro, il proprio cattivo. Non puoi controllarlo. L’unica cosa che puoi controllare è quando lo lasci andare.” — Joshua Homme

Villains comprende le seguenti canzoni:

1. Feet Don’t Fail Me

2. The Way You Used To Do

3. Domesticated Animals

4. Fortress

5. Head Like A Haunted House

6. Un-Reborn Again

7. Hideaway

8. The Evil Has Landed

9. Villains Of Circumstance

www.qotsa.com

https://www.facebook.com/QOTSA/



fonte: com. stampa