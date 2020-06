June of ’44, un ‘nuovo’ album dopo 21 anni.

June of 44 tramite la Broken Clover Records pubblicheranno “Revisionist: Adaptations & Future Histories In The Time Of Love And Survival“. L’album è il primo dopo 2i anni di congelamento del progetto che ha ripreso ad esibirsi dal vivo solo un paio di anni fa. E’ composto da remixes dei Matmos (Drew Daniel & Martin Schmidt) e di John McEntire (Tortoise, The Sea and Cake).

Fred Erskine (bass guitar), Sean Meadows (vocals, guitar), Jeff Mueller (vocals, guitar) e Doug Scharin (drums) hanno composto questo nuovo lavoro rivisitando i brani da Anahata e della storica session live In The Fishtank.

https://www.facebook.com/juneof44/

photo by Lenny Gonzalez, via June of 44 Facebook)