In questo periodo la band inglese è stata prima special guest nel tour dei Depeche Mode, poi ha tenuto un concerto speciale a Londra, proseguendo poi con delle apparizioni in alcuni festival.

Tutto ciò in previsione dell’uscita, il prossimo 22 Settembre, via Wolftone/Caroline International, di V, il nuovo album degli Horrors.

“Quando abbiamo iniziato” ha dichiarato il bassista Rhys Webb “avevamo un’idea chiara di quello che volevamo fare, cioé fare più casino possibile. Ma pur avendo iniziato con un sound garage punk c’è sempre stata quella voglia di sperimentare ed esplorare”.

Il disco, prodotto da Paul Epworth (Florence and the Machine, Coldplay, U2), è stato anticipato dal brano Machine, il cui video, diretto da Jon Emmony, potete vedere in basso.

Il gruppo britannico porterà in tournèe la sua quinta fatica discografica, toccando l’Italia nel mese di Dicembre.

Queste le date:

5/12 Magnolia, Milano

6/12 Locomotiv, Bologna

La tracklist:

1 Hologram

2 Press Enter To Exit

3 Machine

4 Ghost

5 Two Way Mirror

6 Weighed Down

7 World Below

8 Gathering

9 It’s A Good Life

10 Something To Remember Me By

www.thehorrors.co.uk/

www.facebook.com/horrorsofficial/