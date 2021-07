Grizzly Bear, 15° anniversario di Yellow House che viene ristampato da Warp records.

I Grizzly Bear annunciano la ristampa per il 15° anniversario di Yellow House che uscirà il 3 settembre in tre formati: clear 2xLP, black 2xLP e un esclusivo 2xLP a colori di Vinyl Me, Please. A pubblicare l’anniversario della band di Brooklyn sarà la Warp records che ne stamperà una versione in vinile. Già lo scorso anno la band capitanata da Ed Droste ha festeggiato il debut album del 2004, anche in quella occasione ci fu una stampa in vinile per Horn of Plenty; mentre l’album più recente dei Grizzly Bear è Painted Ruins del 2017.

