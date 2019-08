Glen Hansard – This Wild Willing (Anti-)

Ricordiamo l’irlandese Glen Hansard soprattutto per l’interpretazione da protagonista nel film Once (2006), alla cui colonna sonora apportò anche la canzone ‘Falling Slowly’, stornello romantico vincitore all’epoca del premio Oscar, e scopriamo che il cantautore/attore, un po’ a sorpresa, sta attuando un’ambiziosa mutazione musicale, inserendo nel proprio cantautorato folk pop acustico, 10 anni fa gradevole ma del tutto privo di sorprese, una nuova tensione drammatica che va in qualche modo in direzione Nick Cave – ‘Don’t Settle’, tra l’altro associata ad un bel videoclip metropolitano… – ed un approccio generale oggi più complesso, con repentini gloriosi strappi orchestrali ed angeliche voci soprano – ‘Fool’s Game’, ‘I’ll Be you, be Me’ o ‘Brother’s Keeper’ – e poi fiati, archi, elettronica, senza abbandonare il gusto per la melodia, la forma canzone ed i suoni d’Irlanda, tuttavia dentro musiche più sofisticate.

I notturni balcanici ‘Race to the Bottom’ e ‘The Closing Door’ richiamano un po’ la tensione delle canzoni di Matt Elliott, con arrangiamenti suggestivi in cui il pianoforte romantico svolge un ruolo di contrasto nel montare battagliero e sperimentale dell’orchestra, mentre lì nel mezzo le contigue ‘Threading Water’ e ‘Weight of the World’, flussi dilatati, liquidi e mentali di suono, portano un momento impensabile anni fa nella musica del barbuto musicista, che chiude poi il disco con uno spoglio brano folk irlandese nostalgico ed intimo, ‘Leave a Light’, che in qualche modo ci riconduce proprio al suo passato più canonico, mantenendo vive le origini della sua isola.

Disco importante, frutto di una precisa direzione artistica meditata ed intrapresa quando evidentemente i tempi erano maturi, This Wild Willing innaugura un nuovo corso in cui non ci sarà forse più spazio per i singoli da premio oscar; magari a dirla tutta disco un po’ serioso ma va bene.

Il cantautore in autunno sarà in Italia per tre date live, di seguito i dettagli:

11 novembre 2019 – Milano – Fabrique

Ingresso 25 euro + d.p.

12 novembre 2019 – Roma – Auditorium Parco della Musica

Ingresso 25 euro + d.p.

13 novembre 2019 – Bologna – Teatro Auditorium Manzoni

seconda balconata: 20 euro + d.p

prima balconata e seconda galleria 25 euro + d.p

platea e prima galleria: 30 euro + d.p.

poltronissima: 35 euro + d.p.

autore: Fausto Turi